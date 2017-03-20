СМИ сообщили о следах борьбы на теле убитого в СИЗО Евдокимова

На теле бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова , убитого в СИЗО , обнаружили травмы, говорящие о насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Во время обследования тела погибшего были найдены следы и повреждения, которые, вероятно, были причинены Евдокимову, когда он сопротивлялся в момент убийства», - рассказал собеседник агентства, отметив, что полной уверенности в этом пока нет.

Источник РИА Новости добавил, что Евдокимова могли застать врасплох.

Владимира Евдокимова нашли мертвым в СИЗО номер 5 («Водник») 18 марта. Следователи заявили, что он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. По факту его гибели возбудили уголовное дело об убийстве.

Евдокимова арестовали в декабре прошлого года по обвинению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. По версии СК, он в составе организованной группы участвовал в хищении имущества самолетостроительной корпорации «МиГ» . Сам Евдокимов вину не признавал.

СМИ писали, что следователи особенно тщательно прорабатывают версию о заказном убийстве Евдокимова. По мнению СК, топ-менеджера могли убить из-за его намерений сотрудничать со следствием и дать показания по делу, фигурантом которого он был. По словам заключенных, у Евдокимова не было конфликтов ни с сокамерниками, ни с администрацией СИЗО. Его сокамерники рассказали, что тело Евдокимова нашли в туалете. Дверь была закрыта, он не откликался, а потом из-под двери потекла кровь.