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В Крыму проведут учения 2500 десантников
В Крыму на полигоне Опук начались учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Черноморского флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС. Руководит маневрами командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Он рассказал, что в учениях принимают участие военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, а также Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад.
По словам Сердюкова, впервые в истории российской армии в учениях задействованы сразу три соединения ВДВ со штатным вооружением и техникой. В маневрах участвуют более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники.
В рамках учебных мероприятий военнослужащие отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника.
В частности, они попробуют разные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов ВКС они уничтожат условного противника «в глубине» Крыма и «перейдут к обороне важных рубежей и районов».
Сердюков пояснил, что учения в таком формате на незнакомом для ВДВ полигоне стали актуальны из-за «возросшей террористической угрозы».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что внезапные проверки российских войск проходят уже не первый год. Он отметил, что президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу «неоднократно говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности» армии.
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