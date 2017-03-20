В Крыму проведут учения 2500 десантников

В Крыму на полигоне Опук начались учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Черноморского флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС. Руководит маневрами командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков . Он рассказал, что в учениях принимают участие военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, а также Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад.

По словам Сердюкова, впервые в истории российской армии в учениях задействованы сразу три соединения ВДВ со штатным вооружением и техникой. В маневрах участвуют более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники.

В рамках учебных мероприятий военнослужащие отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника.

В частности, они попробуют разные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов ВКС они уничтожат условного противника «в глубине» Крыма и «перейдут к обороне важных рубежей и районов».

Сердюков пояснил, что учения в таком формате на незнакомом для ВДВ полигоне стали актуальны из-за «возросшей террористической угрозы».