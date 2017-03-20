Джемилев поведал о готовящемся к развалу России Западе

«Не знаю, насколько это правдиво, но слышал, что на Западе даже готовят отряды "командос" на экстренный случай, чтобы взять под контроль ядерные объекты. И команды по оказанию гуманитарной помощи в случае угрозы потока беженцев. Там готовятся ко всему на всякий случай», — ответил Джемилев на вопрос о возможности распада РФ. При этом политик не указал источник, из которого он получил эту информацию.

Джемилев постоянно выступает с резонансными заявлениями по поводу политики России и ситуации в Крыму. Так, тремя днями ранее было опубликовано его заявление о том, что украинские спецназовцы в 2014 году могли предотвратить воссоединение полуострова с РФ, но ничего не сделали.

В январе лидер меджлиса признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Он также высказал мнение, что вернуть регион Киеву не поможет даже повышение уровня жизни на Украине.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказываются признать итоги голосования и называют полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.