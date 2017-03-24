Главный «Холостяк» страны оказался в инвалидном кресле

Илья Глинников накануне поздно вечером перенес операцию. Герой шоу «Холостяк» оказался в больнице из-за серьезной травмы колена, полученной во время съемок одного из выпусков программы. Актер порвал связки, но на операцию отправился не сразу. Чтобы не подводить съемочную команду Илья долгое время мужественно терпел боль.

Теперь же, когда операция осталась позади, Глинникову предстоит долгая реабилитация. Артист пока что передвигается по больнице в инвалидном кресле. Илья опубликовал в своем микроблоге первый снимок после хирургического вмешательства. К своему нынешнему состоянию он относится с юмором. «Обзавёлся новыми колёсами. Уеду в отпуск!» — иронично заметил Глинников. Поклонники поддерживают актера и желают ему скорейшего восстановления.

Между прочим, колено Ильи пострадало в первую очередь из-за его чрезмерной изобретательности. Дело в том, что одна из его самых главных страстей в жизни — любовь к экстриму. А поскольку Глинникову дали право самому придумывать способы проведения свиданий с претендентками на место его будущей жены, то организовывал он их согласно своим желаниям. В результате участницам шоу пришлось несладко: каждое свидание было сопряжено с экстримом, что нравилось далеко не всем красоткам.