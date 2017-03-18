Восстановлены обстоятельства смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»

Правоохранительные органы склонятся к версии, что чиновник покончил с собой, об этом свидетельствует характер повреждений на его теле. Вместе с тем, по словам сокамерников, видимых причин для суицида не было. В СИЗО в камере вместе с Евдокимовым находилось ещё 12 человек. Они отзываются о нем как о добродушном, улыбчивом и даже весёлом человеке, который умел ладить со всеми.

На теле Евдокимова были обнаружены ножевые ранения, а рядом -- нож с шестисантиметровым лезвием. Раны на теле были неглубокими, 1,5–2 см в области сердца. По мнению следователей, это отчасти подтверждает версию о самоубийстве, так как человек, как правило, наносит себе неглубокие раны. Как предполагается, Евдокимов понял, что не сможет убить себя ударами ножа в сердце, а потому полоснул по горлу, задев сонную артерию. Смерть была практически мгновенной, так как с таким повреждением человек может жить считанные минуты и погибает от кровопотери.

По данным судмедэкспертов, положение тела Евдокимова после нанесения ран было изменено. Удар были нанесены в туалете камеры, но потом тело перенесли. Как отмечается, это могли сделать сокамерники при попытке оказать первую помощь умирающему.

Евдокимов был найден мертвым в камере московского следственного изолятора №5. При этом источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что Евдокимов покончил с собой. В изоляторе началась проверка.