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Пилот Ryanair показал, что происходит в кабине пилота при сложной посадке
В сети набирает популярность видео, снятое из кабины пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре. Ролик опубликовал в Facebook командир воздушного судна авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак.
На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.
"Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку. Вот я свою заработал именно в этот день…. Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях", — говорится в подписи к видео.
Пост собрал за два дня несколько тысяч лайков и репостов. Большинство комментаторов восхищаются мастерством летчика. Некоторые же выразили надежду, что когда они куда-то полетят в следующий раз, у них будет такой же профессиональный пилот.
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