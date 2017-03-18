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Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Наталью Поклонскую с Днем рождения и отметил символичность того, что ее личный праздник совпал с Днём воссоединения Крыма с Россией.
Аксенов заявил , что профессионализм и патриотизм именинницы снискали заслуженную любовь и уважение россиян.
«В дни Крымской весны Вы взяли на себя огромную ответственность, возглавив прокуратуру республики, внесли существенный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории полуострова. Крымчане оказали Вам большое доверие, избрав депутатом Государственной Думы России. И сегодня Вы достойно представляете интересы избирателей в высшем законодательном органе нашей страны. Символично, что Ваш личный праздник совпадает с Днём воссоединения Крыма с Россией», - написал руководитель республики в Fаcebook.
Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в поселке Михайловка Ворошиловградской (ныне - Луганская) области УССР
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Наталья Поклонская Сергей Аксенов
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