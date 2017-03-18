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Киев пытается допросить экс-главу избирательного штаба Трампа
США два года игнорируют просьбы украинской прокуратуры о допросе американского политика Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа. Допрос необходим Киеву в связи с расследованием о коррупции, сообщает CNN.
По данным телеканала, киевские прокуроры заявили, что за последние два года семь раз обращались в ФБР и Минюст США за помощью в организации допроса Манафорта. Однако все обращения были проигнорированы.
Американские власти подтвердили CNN, что запросы были получены, но отказались от дальнейших комментариев.
Пол Манафорт был главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа, а также советником экс-президента Украины Виктора Януковича.
Манафорта хотят допросить по делу экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, обвиняемого в растрате государственных средств. CNN сообщает, что официально Манафорт не обвиняется в каком-либо преступлении, прокуроры хотят, чтобы он дал показания по делу. Однако ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) РИА Новости сообщили, что Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов.
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