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В СИЗО нашли тело бывшего топ-менеджера Роскосмоса, сообщили правозащитники
Бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, был найден мертвым в камере СИЗО №5 города Москвы, сообщила РИА Новости в субботу член общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.
"Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна", — сказала Меркачева.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
"По факту инцидента следствие проводит проверку. По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве", — сказал собеседник агентства.
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