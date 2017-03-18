В СИЗО нашли тело бывшего топ-менеджера Роскосмоса, сообщили правозащитники

"Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна", — сказала Меркачева.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

"По факту инцидента следствие проводит проверку. По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве", — сказал собеседник агентства.