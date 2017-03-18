Захарченко запустил в ДНР пивоваренный завод

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко вновь запустил Донецкий пивоваренный завод, передает Life.

Работа предприятия была остановлена из-за начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. Мощности ныне запущенного предприятия позволят отправлять на экспорт около 2/3 продукции предприятия. Всего за месяц завод способен производить 30 миллионов литров пива.

Сообщается, что на заводе работают более 240 человек. Первый сорт пива, лицензированный на выпуск — «Жигулевское». Расширить ассортимент планируется до конца 2017 года.

Накануне глава ДНР рассказал, что процесс переориентации экономики Донбасса на Россию уже запущен. По его словам, ДНР и ЛНР свою позицию менять не намерены.