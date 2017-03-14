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Снятому с рейса из-за слишком длинных ног волейболисту грозит суд

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Представители перевозчика обвиняют спортсмена в оскорблении экипажа и задержке вылета лайнера. Об этом сообщает телеканал Russia Today.
«Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. Он также неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлёта устроить «шоу», было принято решение отстранить дебошира от рейса», — говорится в пресс-релизе авиакомпании.
14 марта экипаж лайнера «Победы» вызвал наряд полиции после того, как стюардесса пожаловалась капитану корабля на то, что один из пассажиров вытянул ноги в проход.

🔞🔞🔞Друзья, что твориться с этим миром...😳 Из-за роста высаживают из самолёта😱😱😱, и не абы кого, а известного спортсмена, который защищает цвета Российского флага🇷🇺 Некомпетентность сотрудников правоохранительных органов, принявших в этом участие, поражает👮👎 А по поводу стюардессы, которая заварила всю эту кашу, не разрешив Александру поменяться на более просторное место, вообще отдельный разговор...😡 Ваше мнение???????? Кстати название авиакомпании Pobeda (Победа), хотя теперь первые две буквы можно отнимать!!! #явшоке #pobedaaero #спорт #АлександрКемеров #россия #вместемысила #всевогне

Публикация от Волков Александр (@vulf18)

Волейболист новоуренгойского клуба «Факел», рост которого составляет 215 сантиметров, не поместился в обычном кресле. Спортсмен предложил поменяться местами пассажирке, занимавшей более просторное место, однако сделать это запретили бортпроводники.
Рейс самолета, следовавшего по маршруту Самара-Москва, в связи с конфликтной ситуацией был задержан на 27 минут. В «Победе» планирую взыскать издержки за задержку вылета со спортсмена. Видеоролики с задержанием Кимерова, снятые пассажирами лайнера, быстро разошлись в социальных сетях.
Волейболист Алексей Спиридонов заявил, что от инцидента испытывает «стыд и позор». Директор клуба «Факел» Николай Капранов заявил, что «возмущен действиями сотрудников авиакомпании «Победа».
Следственный комитет России проводит проверку происшествия.
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