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Жириновский увел всю свою фракцию из зала заседаний Думы
Фракция ЛДПР вслед за своим лидером Владимиром Жириновским покинула зал пленарных заседаний. Произошло это после предложения представителя "Единой России" поручить комиссии по этике рассмотреть недопустимые высказывания лидера ЛДПР.
Выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме Жириновский высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году.
Ранее лидер ЛДПР обрушился с угрозами на депутатов от парламентского большинства, обвинив их в том, что половина из членов фракции "Единая Россия" не по праву находится в зале. Спикер Вячеслав Володин сравнил подобные действия с "хамством на дорогах", передает "Интерфакс".
Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов призвал комиссию по этике обратить внимание на высказывание Жириновского в адрес депутатов от партии "Единая Россия".
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