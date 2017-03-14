Путин сообщил о гриппе Медведева

Глава государства отметил, что, хотя эпидемия гриппа в России идет на убыль, «ситуация пока еще серьезная». «Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал он.

По данным «Интерфакса» , глава правительства не принимал участия в этом совещании.