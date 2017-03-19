В Крым приехала делегация европейских и украинских политиков

«Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России», — сказал Бальбек, представляющий Республику Крым в Думе.

В делегацию вошло около 20 человек. Это депутаты Европарламента , политики из стран ЕС , СНГ и Латинской Америки. По словам Бальбека, сегодня парламентарии многих стран едут в Крым, чтобы потом рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года.