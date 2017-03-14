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Никита Джигурда поедет на «Евровидение» от ДНР
Актер Никита Джигурда планирует выступить на «Евровидении-2017» в Киеве.
Представителем России эпатажного артиста не выбрали, и он решил пойти другим путем. На днях Никита получил паспорт Донецкой Народной Республики.
Накануне состоялась его встреча с председателем Народного Совета ДНР Денисом Пушилиным.
— Денис Пушилин одобрил мое участие в «Евровидении» от ДНР, — заявил Никита.
Действительно ли актер выступит в Киеве в мае этого года или же это очередная провокация, пока неизвестно.
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