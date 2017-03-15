В СК прокомментировали публикации в СМИ о причинах катастрофы Ту-154

Светлана Петренко. Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 не опираются на факты, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России

Ранее газета "Коммерсант" написала, что, по итогам технической части расследования, самолет взлетел в штатном режиме и затем сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа". Среди причин ЧП, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, — "дезориентация пилота в пространстве".

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — сказала Петренко.