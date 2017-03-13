Киев требует суда для Самойловой за посещение Крыма

По словам Геращенко, существует два варианта развития событий. Согласно первому варианту, киевские власти запретят Самойловой въезд на территорию Украины. Второй вариант предполагает, что певицу допустят до конкурса, но привлекут ее к ответственности за нарушение госграницы.

«Пусть приезжает, но несёт ответственность за нарушения законодательства Украины», - написал Геращенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении-2017» года «провокацией». Дипломат также добавил, что «закон должен быть один для всех».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Климкину нужно вспоминать (что закон один для всех – Рамблер/новости), когда он слышит слово «Донбасс», и напомнила, что киевские власти обрезали все социальные выплаты жителям региона.

Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Музыкант принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.