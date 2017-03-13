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Киев требует суда для Самойловой за посещение Крыма
Украинские правоохранительные органы могут «привлечь к ответственности» российскую участницу Евровидения-2017 Юлию Самойлову за посещение Крыма. С такими словами выступил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Свое заявление депутат Верховной рады сделал в своем аккаунте в Facebook.
По словам Геращенко, существует два варианта развития событий. Согласно первому варианту, киевские власти запретят Самойловой въезд на территорию Украины. Второй вариант предполагает, что певицу допустят до конкурса, но привлекут ее к ответственности за нарушение госграницы.
«Пусть приезжает, но несёт ответственность за нарушения законодательства Украины», - написал Геращенко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении-2017» года «провокацией». Дипломат также добавил, что «закон должен быть один для всех».
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Климкину нужно вспоминать (что закон один для всех – Рамблер/новости), когда он слышит слово «Донбасс», и напомнила, что киевские власти обрезали все социальные выплаты жителям региона.
Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Музыкант принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности.
«Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.
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