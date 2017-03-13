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Японки разочаровались в русских женщинах после фото Собчак

Японки оценили внешность российских звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей. Депутата Государственной думы Наталью Поклонскую назвали «кавайной», а журналистку Ксению Собчак – «очень умной». Видео с опросом японок опубликовал на своем YouTube-канале блогер Сергей Куваев.
На видео девушкам Юри и Мани показывают снимки российских звезд и предлагают угадать их род занятий. Японки предположили, что Собчак могла бы быть мэром Москвы, тогда как Поклонская показалась им студенткой. По словам Юри и Мани, заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Ирина Яровая – карьеристка, которая привыкла скрывать эмоции. Диану Шурыгину японки назвали «коварной» и, комментируя знаменитый жест «на донышке», предположили, что она зажимает между пальцами шоколад «Kit Kat».
Больше всех Юри и Мани понравилась Кабаева, которую они в конце видео назвали «женой миллиардера», а также Земфира, напомнившая девушкам японского актера Фудзивара Тацуя. При этом японки заявили, что фотографии изменили их представление о русских женщинах, так как раньше они считали россиянок похожими «на фей или эльфов».
На момент написания новости ролик посмотрели более 400 тысяч раз.
Безумный мир Видео Япония
Госдума
Диана Шурыгина Ирина Яровая Сергей Куваев Наталья Поклонская Еще 1 тег
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