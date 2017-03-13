Японки разочаровались в русских женщинах после фото Собчак

На видео девушкам Юри и Мани показывают снимки российских звезд и предлагают угадать их род занятий. Японки предположили, что Собчак могла бы быть мэром Москвы, тогда как Поклонская показалась им студенткой. По словам Юри и Мани, заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Ирина Яровая – карьеристка, которая привыкла скрывать эмоции. Диану Шурыгину японки назвали «коварной» и, комментируя знаменитый жест «на донышке», предположили, что она зажимает между пальцами шоколад «Kit Kat».

Больше всех Юри и Мани понравилась Кабаева, которую они в конце видео назвали «женой миллиардера», а также Земфира, напомнившая девушкам японского актера Фудзивара Тацуя. При этом японки заявили, что фотографии изменили их представление о русских женщинах, так как раньше они считали россиянок похожими «на фей или эльфов».

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