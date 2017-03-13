Лукашенко предрекли скорое свержение

Белорусский президент Александр Лукашенко покинет свой пост до конца 2017 года в связи с усиливающимися протестными настроениями граждан - с таким заявлением выступил координатор кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко . Его слова приводит издание «Гордон»

«Лукашенко не в состоянии решить проблемы людей. Он попытается сбить волну недовольства, но вряд ли это у него получится. Мой прогноз: в течение года в Беларуси будет новая власть. Думаю, Лукашенко будет смещен с должности в результате народных протестов», - заявил Бондаренко.

По словам Бондаренко, население Белоруссии доведено до нищеты, а масштабы безработицы «зашкаливают». Оппозиционер отметил, что причиной роста недовольства и протестных настроений стал «налог на тунеядство», однако вскоре гражданский протест стала объединять только ненависть к Лукашенко. 13 марта глава оппозиционного «Белорусского национального конгресса» Николай Статкевич заявил, что в Минске 25 марта пройдет акция протеста, которая может стать бессрочной.

В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет, согласно которому все трудоспособные, но не работающие более полугода граждане должны будут заплатить налог в размере 250 долларов. Нарушителям закона грозит административная ответственность. 19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошла серия несанкционированных митингов против данного решения. В протестных акциях в общей сложности приняли участие несколько тысяч человек. 9 марта Лукашенко позволил гражданам не выплачивать налог на тунеядство еще один год.