С Юлии Самойловой снимут все украинские запреты

Российская певица Юлия Самойлова , которая будет представлять страну на «Евровидении-2017» в украинской столице, сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины. Тот факт, что певица, возможно, находится в черном списке Киева, никак не скажется на ее пребывании в Киеве. Это означает, что на время проведения музыкального конкурса в украинских стоп-листах появятся исключения. Об этом «Известиям» заявили организаторы «Евровидения». Информацию подтвердили и источники в украинском комитете конкурса.

Европейский вещательный союз (ЕВС, крупнейшее международное объединение национальных вещательных организаций, проводящее конкурсы «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение») с июня прошлого года ведет переговоры с властями Украины по вопросам безопасности конкурсантов. В частности, речь идет о том, чтобы на время проведения «Евровидения-2017» в украинской столице все исполнители, даже те, которые находятся в черных списках Киева, могли беспрепятственно въехать на территорию Украины и принять участие в конкурсе. В ЕВС отмечают, что, как и любая другая страна, принимающая музыкальный конкурс, Украина должна подчиняться общепринятым нормам и не создавать проблем для участников из других стран.

— ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины. И этот вопрос (участия Юлии Самойловой. — «Известия») должен решаться властями страны. С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса «Евровидение», мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии, — заявил «Известиям» исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

При этом источник в украинском комитете «Евровидения» рассказал «Известиям», что любые запреты, которые могут распространяться на российскую участницу, на время песенного конкурса будут приостановлены.

— Все участники «Евровидения» приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия, — сказал источник.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко 13 марта заявил о том, что Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину. Это может быть связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы Юлия Самойлова в 2015 году принимала участие в крымском фестивале «Мир спорта и добра».

Михаил Боярский, Григорий Лепс, Министерство культуры Украины ранее обнародовало черный список российских артистов и общественных деятелей, которые, по мнению киевских властей, «создают угрозу национальной безопасности страны». В стоп-листе числились: Олег Газманов Иосиф Пригожин , Валерия и другие исполнители. Артистам из стоп-листа запрещается въезжать на территорию Украины, а украинским телеканалам —транслировать фильмы и передачи с их участием. При этом полностью этот стоп-лист украинской стороной до сих пор не раскрыт. И поэтому далеко не все российские артисты, чьи фамилии внесены в черный список, знают об этом. К тому же киевские власти периодически пополняют документ фамилиями актеров и певцов, посещавших Крым.

Как ранее заявлял «Известиям» один из ведущих музыкального конкурса в Киеве — Тимур Мирошниченко , «Евровидение» — это «праздник жизни, праздник добра и музыки». И каждый желающий, по мнению украинского шоумена, должен туда попасть.

Музыкальный конкурс пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Процесс подготовки «Евровидения-2017» украинской стороной с самого начала наталкивался на ряд проблем, в том числе финансовых. Из-за недостатка финансирования Киев неоднократно хотели лишить права на проведение конкурса. Однако после того как было объявлено, что мероприятие всё же пройдет в украинской столице, стало окончательно ясно: скандалов вокруг музыкального конкурса в стране, где до сих пор ведется гражданская война, лишь прибавится.