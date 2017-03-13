Россию на конкурсе "Евровидение" представит Юлия Самойлова

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве будет представлять певица Юлия Самойлова . Об этом по итогам отбора сообщил "Первый канал".

"Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути," - сказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта

Певица выступит с песней "Flame Is Burning".

По результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса, который состоится 11 мая в Киеве.