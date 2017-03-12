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В Стамбуле на консульство Нидерландов водрузили турецкий флаг
В Турции начались акции протеста против действий властей Нидерландов. Демонстранты сорвали нидерландский и повесили турецкий флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле, сообщает RT.
Волнения выплеснулись на улицы после дипломатического скандала между властями Турции и Нидерландов. В страну тюльпанов не пустили главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Дипломат планировал встретиться в Роттердаме с турецкой диаспорой. Вдобавок, Нидерланды назвали еще одного турецкого политика - министра по делам семьи - «нежелательным иностранцем».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей и заявил, что ответ Турции будет жестким. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы… Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», - заявил Йылдырым.
Если власти Нидерландов приносят в жертву выборам отношения с Турцией, то они ответят за это, заявил, в свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, 250 тысяч турок, проживающих в Нидерландах, скажут свое слово на выборах 15 марта в этой стране.
Эрдоган отметил, что события последних дней являются исламофобией, а Запад показал свое истинное лицо.
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