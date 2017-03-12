Чемезов: США вынуждены отменять санкции против Рособоронэкспорта ради ремонта Ми-17

США придется отменить санкции против "Рособоронэкспорта" ради закупок запчастей для ремонта вертолетов Ми-17, поставленных для армии Афганистана. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью программе "Рабочий полдень", фрагмент которой был показан в эфире телеканала "Россия 1".

"С Соединенными Штатами у нас практически и не было сотрудничества напрямую, за исключением вертолетов, которые мы поставили для нужд армии Афганистана. Около 50 транспортных вертолетов Ми-17 было изготовлено и поставлено. Сегодня как раз стоит задача, как их ремонтировать, поэтому американцы вынуждены вновь санкции отменить против "Рособоронэкспорта", чтобы закупить запчасти", - сказал он.

Чемезов отметил, что потребители в США "не очень довольны" сложившейся ситуацией с покупкой продукции концерна "Калашников" . "Раньше в основном спортивное и охотничье оружие продавалось в Америку, американский рынок для "Калашникова" был основной рынок. Нас, к сожалению, этого рынка лишили, поэтому вынуждены искать новые рынки, - сказал он. - Это арабский мир, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка".

"Они с удовольствием бы еще продолжали покупать и хотят покупать наше оружие, но, к сожалению, пока такой возможности нет", - отметил он.

Ранее Конгресс США принял законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год. Документ запрещает Министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".