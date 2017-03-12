В Совфеде Эрдогану посоветовали вспомнить цитаты Бисмарка

Она отметила, что отношения государств – это всегда компромиссы. «Россия готова поддержать Турцию, но опять же, вспоминая Бисмарка: «Русские всегда приходят за своими деньгами», - сказала сенатор на пресс-конференции «Встреча Путина и Эрдогана: перспектива отношений и стратегия развития».

10 марта президент России Владимир Путин и турецкий лидер провели двусторонние переговоры в Москве. По их завершении было заявлено о полной нормализации отношений двух стран.