Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы»

В предыдущем выпуске шоу с участием Смирнова, который лишился ноги в автокатастрофе, Литвинова посоветовала ему пристегнуть вторую ногу, а Познер заявил, что инвалиду на сцене невозможно сказать «нет», поэтому подобные выступления, по мнению телеведущего – «запрещенный прием».

Однако на этот раз Познер попытался отговорить Смирнова от решения не продолжать участие в проекте, а Литвинова объяснила свою реакцию.

"Понимаете, я была так же ранена вашим положением, как, наверно, вы сейчас ранены. Я понимаю, что у вас на сердце. И в силу какого-то эмоционального отношения... Я отношусь к таким людям уже как к победителям априори. Я не хотела просто говорить какое-то другое слово и применила вот этот медицинский термин", – пояснила актриса.

Ранее Смирнов объявил, что покидает «Минуту славы».

«В проекте я больше участвовать не могу, потому что после случившегося меня уже не смогут оценивать объективно», — заключил он.

Cкандальный эпизод вызвал множество возмущенных откликов. В результате был уволен заместитель главного продюсера музыкального и развлекательного вещания на Первом канале, пропустивший его в эфир. Сам Смирнов не считает такое решение справедливым: он уверен, что работы на телевидении должна была лишиться Рената Литвинова.