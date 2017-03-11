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В ЛНР узнали имя убийцы Моторолы
Один из задержанных в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвал имя убийцы командира так называемого батальона добровольческого ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что за организацией убийств комбата самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной Гиви) и начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко стоят одни и те же люди. По его словам, убийства спланированы в отделе контрразведки СБУ и исполнены специалистами 8-го полка специального назначения, который дислоцируется в Хмельницком. По данным Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР, полком командует полковник Олег Нечаев, начальником отдела разведки 8-го полка является майор Павел Балов с позывным Кедр.
Вчера же МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании военнослужащих, подозреваемых в причастности к убийству Анащенко и другим терактам. Задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса рассказал, что находился в 8-м полку спецназа Украины и слышал, что Балов рассказывал «будто бы убийство Моторолы — это его рук дело». По его словам, Балов также говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.
Арсен Павлов был убит 16 октября в Донецке. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Бомбу привели в действие дистанционно. Павлов стал известен благодаря участию в боевых действиях под Славянском в 2014 году.
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