В ЛНР узнали имя убийцы Моторолы

Один из задержанных в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвал имя убийцы командира так называемого батальона добровольческого ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщает РИА Новости

Вчера же МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании военнослужащих, подозреваемых в причастности к убийству Анащенко и другим терактам. Задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса рассказал, что находился в 8-м полку спецназа Украины и слышал, что Балов рассказывал «будто бы убийство Моторолы — это его рук дело». По его словам, Балов также говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Арсен Павлов был убит 16 октября в Донецке. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Бомбу привели в действие дистанционно. Павлов стал известен благодаря участию в боевых действиях под Славянском в 2014 году.