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СМИ назвали причину крушений самолетов на «Адмирале Кузнецове»
Причиной инцидентов с двумя палубными истребителями авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году стали обрывы тросов аэрофинишера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, к самим самолетам никаких претензий нет. Он пояснил, что в случае с МиГ-29К трос оборвался из-за посадки самолета на палубу под критическим углом. «Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе», - сказал источник.
Точные причины обрывов можно будет установить только после изучения тросов на берегу, подчеркнул собеседник РИА Новости.
Истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря соответственно выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море. Это произошло во время похода «Адмирала Кузнецова» с Сирию.
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