СМИ назвали причину крушений самолетов на «Адмирале Кузнецове»

Причиной инцидентов с двумя палубными истребителями авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году стали обрывы тросов аэрофинишера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, к самим самолетам никаких претензий нет. Он пояснил, что в случае с МиГ-29К трос оборвался из-за посадки самолета на палубу под критическим углом. «Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе», - сказал источник.