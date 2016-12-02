Пропавшая в Бахрейне российская модель нашлась

#хочуего Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht) Дек 2 2016 в 3:51 PST

Мать пропавшей девушки рассказала, что с девушкой все в порядке. Подробности женщина сообщать не стала.

Однако директор агентства Creepy Sweets, где Мария Сазонова раньше работала моделью, Дженнет Мимун рассказал изданию, что девушку задержали в Иордании. «Её арестовали за эскорт-услуги», – рассказала глава агентства.

В свердловской полиции заявили, что у них пока такой информации нет.

Несколько дней назад родственники Сазоновой, проживающие в Екатеринбурге, обратились в российский МИД с просьбой о содействии в поисках пропавшей девушки. В Бахрейн был направлен запрос.