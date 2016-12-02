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Пропавшая в Бахрейне российская модель нашлась
Жительница Екатеринбурга Мария Сазонова, пропавшая неделю назад в Бахрейне, нашлась, сообщает издание E1.RU.
Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht)
Мать пропавшей девушки рассказала, что с девушкой все в порядке. Подробности женщина сообщать не стала.
Однако директор агентства Creepy Sweets, где Мария Сазонова раньше работала моделью, Дженнет Мимун рассказал изданию, что девушку задержали в Иордании. «Её арестовали за эскорт-услуги», – рассказала глава агентства.
В свердловской полиции заявили, что у них пока такой информации нет.
Несколько дней назад родственники Сазоновой, проживающие в Екатеринбурге, обратились в российский МИД с просьбой о содействии в поисках пропавшей девушки. В Бахрейн был направлен запрос.
Сазонова уехала Бахрейн на заработки и регулярно выходила на связь до 4 марта. По словам ее матери -- Ирины Сазоновой, девушка сообщила, что работает барменом. 8 марта Ирина Сазонова написала заявление в полицию о пропаже дочери. Позже появилась информация, что Сазонова вместе с подругой 3 марта отправилась из Бахрейна в Иорданию.
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