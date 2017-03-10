Джигурда объяснил получение паспорта ДНР

Актер и шоумен Никита Джигурда объяснил, почему принял гражданство непризнанной Донецкой народной республики и получил паспорт ДНР.

В интервью "Аргументам и Фактам", он отметил, что гордится этим событием. "Я артист, я не беру в руки оружие, мое оружие — муза, но она не может молчать, когда убивают невинных людей", - прокомментировал он.

При этом издание напоминает, что Джигурда родился в Киеве и имеет именно украинское, а не российское гражданство и в декабре 2013 года поддержал Евромайдан.

Однако уже 9 мая 2014 года появился в Донецке на черном жеребце и со знаменем Победы на параде.