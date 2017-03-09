Лукашенко пригрозил Медведеву "расплатой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву , что в случае повышения цен на газ, «кое за что ему тоже придется заплатить». И в таком случае, по словам белорусского лидера, «цена будет неимоверно выше», сообщает государственное агентство Белта

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений между Москвой и Минском не должно быть «бухгалтерии». По его словам, Минск, прежде всего, ждет от руководства России выполнения союзнических обязательств, а не низких цен на газ.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал Лукашенко.