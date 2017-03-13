"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube

На YouTube сломался счетчик просмотров клипа «Нецветные розы», который видеоблогер Enjoykin смонтировал из выпусков телешоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной . Об этом сообщили пользователи ресурса.

Ролик, опубликованный 12 марта, за короткий период набрал 478 206 просмотров, а затем перестал обновляться. Причины сбоя неизвестны. На следующий день, 13 марта, просмотры снова начали расти, достигнув отметки в 501 266. Для этой песни Enjoykin собрал разные высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Основная мысль произведения заключается в том, что девушки «должны водку никогда не пить».

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, изнасилование произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.