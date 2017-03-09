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Датский школьник нашел истребитель с останками пилота
В Дании 14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсе нашел на ферме обломки немецкого истребителя времен Второй мировой войны с останками пилота, сообщает CNN.
Даниэль и его отец Клаус Кристиансен вышли на поле на своей фермы с металлоискателем. Они хотели найти какую-нибудь старинную утварь, которую мальчик мог бы отнести и показать в школе. Но вместо посуды они нашли обломки самолета Messerschmitt, который смогли раскопать с помощью экскаватора.
«Сначала мы выкапывали металлические обломки вперемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сказал Клаус Кристиансен.
Он вспомнил истории своего деда о том, что в конце 1944 года на ферме разбился немецкий самолет, но датчанин признался, что до сих пор не верил этим рассказам.
На данный момент на ферме работают саперы и историки.
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