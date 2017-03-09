Датский школьник нашел истребитель с останками пилота

Даниэль и его отец Клаус Кристиансен вышли на поле на своей фермы с металлоискателем. Они хотели найти какую-нибудь старинную утварь, которую мальчик мог бы отнести и показать в школе. Но вместо посуды они нашли обломки самолета Messerschmitt, который смогли раскопать с помощью экскаватора.

«Сначала мы выкапывали металлические обломки вперемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сказал Клаус Кристиансен.

Он вспомнил истории своего деда о том, что в конце 1944 года на ферме разбился немецкий самолет, но датчанин признался, что до сих пор не верил этим рассказам.

На данный момент на ферме работают саперы и историки.