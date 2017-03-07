Литвинова "спряталась" после скандала

Российская актриса, кинорежиссер Рената Литвинова спряталась от скандала. После того, как она раскритиковала выступление 8-летней девочки и порекомендовала танцору с одной ногой «пристегнуть вторую», на Литвинову и остальных судей телепроекта «Минута славы» обрушились гневные сообщения пользователей социальных сетей. Поэтому режиссер убрала возможность комментирования публикаций на своей странице в Instagram

Уже около недели пользователи не могут написать комментарии в профиле Литвиновой. По мнению блогеров, она не выдержала и спряталась от скандала.

Однако пользователи высказывают свое мнение о поведении режиссера по хэштегу #литвинова.

«Я вообще возмущена её поведением! Она ведёт себя очень некорректно по отношению к конкурсантам! Отстой! Хуже неё в жюри еще никого не было. Смотреть на неё противно», «Полностью согласна с предыдущими высказываниями. Любила Литвинову как актрису и восторгалась как женщиной. Сейчас разочаровалась», «Литвинова сама бездарность и всех так судит! Сидела бы и не выпендривалась! Она очень многих оскорбляет. Выступали мальчики со степом, чемпионы мира, а она их запорола! Бездарность!» - пишут пользователи сети.