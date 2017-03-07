Леопард и питон сошлись в смертельном бою за котенка

В Южной Африке в Национальном парке Крюгера леопард подрался с питоном из-за маленького котенка, сообщает Daily Mail

Драка двух хищников была снята туристами прошлым летом. Причиной смертельной схватки стал детеныш пятнистой кошки, который шел рядом с матерью, но заметил что-то в кустах и подошел посмотреть. Однако в яме оказался питон. Мама-леопард сумела отогнать змею. На кадрах видно, как она тянется к змее лапой, но питон отбивается, набрасываясь на противника. Ему даже удалось укусить леопарда, но в результате он все равно проиграл.

Позднее хищники разделили добычу, а остатки питона доели гиены.