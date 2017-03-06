Российских офицеров в Сирии переодели в суперброню

Офицеры российской армии в Сирии получили новые бронежилеты. Военная экипировка сделана из сверхпрочного материала кевлара. Впервые на публике в подобной бронеуниформе появился генерал-полковник Андрей Картаполов . Пресс-подход с его участием в прямом эфире показал телеканал «Вести»

Эксперты отмечают, что бронежилет из кевлара – опытный образец. Внешне униформа отличается даже от экипировки «Ратник». Кевлар в пять раз прочнее стали, но гораздо легче стальных аналогов. Он может применяться в любых климатических условиях при температурах от - 50 до +50. Новейшие бронежилеты защищают от бронебойных пуль, осколков, снарядов, мин, гранат и холодного оружия. Впервые кевлар был разработан в 1964 году, с начала 1970-х годов начато коммерческое производство.