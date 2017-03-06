Яценюк рассмешил ведущего ВВС заявлением о Путине

«Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости?» - сказал Яценюк.

По его словам, украинская армия сильна. Бывший премьер также отметил, что сейчас Украине удаётся выживать.

«У нас всё ещё есть страна, всё ещё есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин», — заявил Яценюк.

После этих слов ведущий программы HARDTalk Стивен Сакур рассмеялся.

«Вас может не волновать, чего хочет президент Путин, но правда в том, что человек, у которого есть чёткая стратегия... в руках которого прямо сейчас находятся карты — это Владимир Путин», — отметил Сакур.