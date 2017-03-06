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В Сирии погиб еще один российский военный
В Сирии погиб еще один российский военный - 23-летний Иван Слышкин. Его убил снайпер, сообщает интернет-газета Znak.com.
Его тело доставили в Озерск друзья. Похороны военнослужащего состоялись в городе 2 марта, в день его рождения. На мемориальном памятнике указано, что молодой человек погиб 12 февраля 2017 года.
В траурной церемонии приняли участие около 100 человек.
Ранее Слышкин служил в Чечне. Чтобы заработать деньги на свою свадьбу, молодой человек отправился добровольцем в Сирию.
Он имел награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».
Согласно официальным заявлениям Минобороны России, за полтора года в Сирии погибли 27 российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Хомс боевики подорвали бронемашину, в которой находились шестеро российских военных. В результате четверо из них погибли. Начальнику управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петру Милюхину оторвало обе ноги и выбило глаз.
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