В Сирии погиб еще один российский военный - 23-летний Иван Слышкин. Его убил снайпер, сообщает интернет-газета Znak.com.

Его тело доставили в Озерск друзья. Похороны военнослужащего состоялись в городе 2 марта, в день его рождения. На мемориальном памятнике указано, что молодой человек погиб 12 февраля 2017 года.

В траурной церемонии приняли участие около 100 человек.

Ранее Слышкин служил в Чечне. Чтобы заработать деньги на свою свадьбу, молодой человек отправился добровольцем в Сирию.

Он имел награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

Согласно официальным заявлениям Минобороны России , за полтора года в Сирии погибли 27 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Хомс боевики подорвали бронемашину, в которой находились шестеро российских военных. В результате четверо из них погибли. Начальнику управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петру Милюхину оторвало обе ноги и выбило глаз.