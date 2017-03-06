Леонтьев отказался возвращаться в Россию

Российский певец Валерий Леонтьев заявил, что не собирается продавать свой особняк в Майами, который называет «домиком в деревне», и отказался жить на Рублевке, сообщает «Собеседник».

«В ближайшее время ничего продавать не собираюсь. О Рублевке тоже не думаю. Не потяну! В Майами проще гораздо: раз в десять», - сказал Леонтьев.

Также он рассказал, что покрасил в белый цвет забор у своего дома.

«Я забор покрасил в белый цвет. У меня белый балкон и забор теперь такой же. Хотя любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!» - отметил артист.

Майами Леонтьев посещает три-четыре раза в год. В феврале он отдыхал там больше месяца. Сейчас Леонтьев вернулся в Россию и отправился в гастрольный тур.