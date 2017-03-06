Начудили с Чудновец: за что осудили и почему освободили молодую мать

Президиум Курганского областного суда отменил приговор Евгении Чудновец за репост в соцсетях ролика о надругательствах над ребенком. Уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Подробнее – в материале РИА Новости.

Медаль за освобождение Чудновец

Почти пять месяцев маленький сын Евгении Чудновец рос без матери. Все это время сотрудница детского сада провела под стражей. В ближайшее время она должна воссоединиться с семьей. Как рассказал РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков , Чудновец потребует компенсацию за незаконное лишение свободы.

Согласно решению суда Чудновец получила право на реабилитацию. Женщина полностью оправдана, а не помилована. На последнее Евгения не соглашалась, так как для этого ей нужно было бы признать свою вину в преступлении.

"Сегодняшнее решение Курганского облсуда об отмене приговора в отношении Евгении и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления — наша общая победа. Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье? Каким образом велось следствие? Почему прокурор утвердил обвинительное заключение? Чем руководствовался судья, вынося такой странный приговор? Уверен, что действиям следователей, прокуроров и судей Курганской области необходимо дать объективную правовую и профессиональную оценку, с принятием последующих организационных, а возможно и кадровых выводов", — заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков

Он обратился в Генпрокуратуру Следственный комитет и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести детальную проверку в отношении возбудивших, расследовавших уголовное дело и осудивших жительницу Катайска.

На неожиданный оправдательный приговор последовала бурная реакция соцсетей, так как дело Чудновец стало "знаковым". Многие пользователи назвали отмену приговора справедливой, но задались вопросом: "Кто ответит за то, что ее посадили?".

​​Любовь к соцсетям и роковая запись

До ареста история жительницы Катайска, небольшого города в Курганской области с населением чуть больше 12-ти тысяч человек, была не очень примечательной. Евгения Чудновец, 32-летняя сотрудница детского сада, была активным интернет-пользователем: она любила рассказывать о своей жизни и обсуждать последние новости города.

На своей странице девушка делилась видеозаписями о буднях мамы трехлетнего малыша: как ее будит кот, как сын смотрит мультики и наблюдает за стиркой плюшевого медведя, как выглядят игрушки, созданные ею под ником "Шью Игрушевна", как она готовит диетический борщ.

Кроме того, в закрытом сообществе "Реалити-шоу Че KF" эффектная блондинка выкладывала ролики о борьбе с просроченными продуктами в местных магазинах и разбирательствами с администрациями сетевых супермаркетов. Для подписчиков Чудновец устраивала конкурсы. Самым активным "борцам с просрочкой" полагались сшитые ее руками игрушки – собачки, овечки, ослики и коровки.

Игрушки Евгении Чудновец

В злополучный августовский день девушка получила сообщение от своего друга Александра Скокова , администратора сообщества "Типичный Катайск". Речь шла о странном ролике с обнаженным мальчиком 8-9 лет. На кадрах, которые длились всего три секунды, были очевидные признаки надругательства. Ролик Скокову прислал некий пользователь Валерий Лиса со словами: "Город должен узнать, чем занимаются воспитатели лагеря "Красные орлы"".

Скоков не решился публиковать кадры, рассказывал он позже "Новой газете". Но Чудновец тут же отреагировала и разместила ролик в своей закрытой группе "Реалити-шоу Че KF". Видеозапись вызвала ажиотаж. Спустя пять часов Чудновец по совету подруги ее удалила.

Внимание на запись обратил местный оперативник. Он успел сделать несколько скриншотов. В тот же день пользователь с ником Валерий Лиса прислал ролик директору лагеря, где произошло надругательство. Она тут же обратилась с заявлением в ОМВД по Катайскому району.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Три уголовных дела

Под ником Валерий Лиса скрывался местный предприниматель Эрнст Данелян . Именно он загрузил видеозапись в соцсеть. Как оказалось потом, она стоила свободы сразу трем жителям Катайска.

Ролик появился у Данеляна случайно. 8 августа 2015 года его несовершеннолетний сын Ким нашел на улице телефон. Узнать владельца, чтобы вернуть находку, он не мог из-за установленного пароля. Тогда юноша достал из устройства карту памяти и вставил ее в планшет: фото и видеоданные могли помочь идентифицировать владельца.

То, что он увидел, шокировало: среди прочих медиафайлов в карте памяти содержалось по крайней мере три видеоролика, на которых был изображен один и тот же ребенок, который подвергался издевательствам сексуального характера. Закадровый голос принадлежал знакомой Данеляна – 23-летней Татьяне Куршевой, выпускнице педагогического техникума и вожатой детского лагеря "Красные орлы".

Юноша позвал отца – Эрнста Данеляна. Тот зарегистрировался в соцсети под фальшивым именем и загрузил один из роликов на свою страницу, после чего написал Куршевой, директору лагеря и администратору самого крупного местного сообщества "Типичный Катайск". Директору предприниматель зачем-то предлагал встретиться. Сообщение цитировали местные СМИ:

"Видео, которое имеется, хватит на довольно большой срок! Полетят головы — не только ваша, но и отдела образования города и области! Пока я не передаю это видео органам, но вы посмотрите! Обещаю даже Павла Астахова привлечь!!! День на раздумье, и встретимся в ВК!!!".

Состоялась ли встреча, неизвестно. Как удалось выяснить "Новой газете", у предпринимателя, известного в Катайске как неуравновешенного человека со связями, были напряженные отношения с руководством "Красных орлов". Якобы в 2015 году он рассчитывал занять должность заведующего лагерем.

Кроме того, у коммерсанта был конфликт и с Евгенией Чудновец: якобы девушка отказала ему в ухаживаниях. Впоследствии, когда Чудновец пыталась разобраться в ситуации с выложенным роликом, она получила угрозы от Данеляна-младшего (местные журналисты сохранили скриншот).

Переписка Чудновец и Данеляна-младшего "ВКонтакте"

Так или иначе, дело получило огласку. Весной 2016 года сыщики завершили расследование. А в конце июля 18-летний вожатый "Красных орлов" Данид Безбородов и воспитательница Татьяна Куршева были признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Суд приговорил их к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Евгения Чудновец проходила по делу как свидетель. Однако спустя несколько дней после вынесения приговора Безбородову и Куршевой девушка оказалась в федеральном розыске. Следователь уведомил ее о том, что она подозревается по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 242.1 (распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетнего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета).

Лишить свободы и сына

Согласно обвинительному заключению, 23 августа 2015 года у Чудновец возник "преступный умысел, направленный на публичную демонстрацию материалов с порнографическим изображением малолетнего".

Материалами дела послужили те самые скриншоты, сделанные местным оперативником. Доказательствами стали документы обвинительного приговора Куршевой и Безбородова – опровергнуть их было нельзя. Загрузивший же порнографический ролик в соцсеть Данелян проходил как свидетель.

В ходе прений гособвинение настаивало на пяти годах лишения свободы для Евгении Чудновец. Приговор огласили 8 ноября 2016 года. Девушку сразу взяли под стражу — ей назначили шесть месяцев колонии общего режима

Кроме этого, судья Борычев вынес еще одно решение — передать ее трехлетнего сына органам опеки. Как пояснил служитель Фемиды – "для решения его дальнейшей судьбы в порядке гражданского судопроизводства".

Близкие Чудновец – ее мать и гражданский муж Андрей Мясников – отказались выполнить постановление. Отец маленького Льва был вынужден оспаривать решение суда.

"Нет состава преступления"

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В Кургане начались пикеты в поддержку жительницы Катайска. К обсуждению случая подключились депутаты, правозащитники, члены Общественной палаты и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин , который поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. На несправедливый приговор Чудновец обратили внимание даже в Кремле, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев. Девушке рекомендовали добиваться помилования, однако она отказалась. Попросить о помиловании — значит, признать себя виновной, пояснял ее адвокат Алексей Бушмаков.

Защита Чудновец продолжала обжаловать приговор. 15 февраля Курганский областной суд отказал в принятии кассационной жалобы, подтвердив законность вынесенного решения. Тогда же правозащитники заявили, что обратятся в Верховный суд России и Европейский суд по правам человека

23 февраля заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец. Спустя пять дней высший судебный орган страны счел доводы замгенпрокурора "заслуживающими внимания" и обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть резонансное дело.