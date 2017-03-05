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Трамп напомнил о "гибкости" Обамы к России в 2012 году

Президент США Дональд Трамп припомнил своему предшественнику Бараку Обаме данное им обещание «быть более гибким» в отношениях с Владимиром Путиным.
«Кто тайно сказал российскому президенту: «Передайте Владимиру, что после выборов я буду более гибок»?», – таким вопросом задался Трамп в своем Twitter.
Напомним, в 2012 году Барак Обама попросил Дмитрия Медведева передать уверения в своей «гибкости» Владимиру Путину. Это произошло во время саммита по ядерной безопасности в Сеуле. Беседа Обама и Медведева не была публичной, но журналисты услышали эти слова из-за технической накладки.
«Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру», — ответил тогда Медведев.
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