Российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов

Восемь захваченных нигерийскими пиратами моряков, среди которых - семеро россиян, а также гражданин Украины, освобождены и находятся во Франкфурте, сообщает ТАСС

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа - семеро россиян и один украинец», - сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай . Трое моряков - севастопольцы. Он рассказал, что экипаж судна BBC Caribbean, принадлежащего германской компании Briese Schiffahrts, удалось освободить благодаря совместным усилиям немецкой судовладельческой компании и российских дипломатов. По словам Буцая, в ходе переговоров удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма его неизвестна. Родственники моряков уже уведомлены об их успешном освобождении.

Нападение на грузовое судно было совершено в территориальных водах Нигерии 5 февраля. Восемь моряков были похищены, оставшиеся на судне трое членов экипажа смогли увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию.