Появилось видео двойного авиаудара ВКС по лагерю «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Видеозапись двойного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по лагерю террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) появилось на одном из каналов YouTube.

На записи, сделанной с беспилотника, видно, как первый удар наносится по скоплению боевиков и грузовикам, стоящим в застройке. На месте гибели террористов собирается большая толпа, после чего наносится второй удар.