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Украинского министра призвали не позорить кабмин
Министр юстиции Украины Павел Петренко призвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна не позорить правительство и не выносить сор из избы в публичное пространство.
«Прочитал пост Владимира Омеляна о том, что ему якобы не позволили поехать в командировку. Стало откровенно стыдно. Володя, нельзя позорить кабмин и всю нашу команду дрязгами», — написал Петренко на своей странице в Facebook.
Глава минюста считает, что коллега-министр пытается подыгрывать тем, кто пытается раскачать ситуацию в стране. Он отметил, что результатом работы министра Омеляна должны быть отремонтированные дороги и новая инфраструктура, а не поездки за океан.
Ранее Омелян в соцсети пожаловался, что кабмин Украины отменил его поездку на нью-йоркский бизнес-форум и намекнул на недоброжелателей.
Отметим, что Facebook постепенно превращается в публичную площадку, где украинские политики и чиновники обвиняют друг друга в дрязгах и подковерной борьбе.
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