Украинского министра призвали не позорить кабмин

«Прочитал пост Владимира Омеляна о том, что ему якобы не позволили поехать в командировку. Стало откровенно стыдно. Володя, нельзя позорить кабмин и всю нашу команду дрязгами», — написал Петренко на своей странице в Facebook

Глава минюста считает, что коллега-министр пытается подыгрывать тем, кто пытается раскачать ситуацию в стране. Он отметил, что результатом работы министра Омеляна должны быть отремонтированные дороги и новая инфраструктура, а не поездки за океан.

Ранее Омелян в соцсети пожаловался, что кабмин Украины отменил его поездку на нью-йоркский бизнес-форум и намекнул на недоброжелателей.

Отметим, что Facebook постепенно превращается в публичную площадку, где украинские политики и чиновники обвиняют друг друга в дрязгах и подковерной борьбе.