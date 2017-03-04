На Сахалине арестовали курировавшую "дальневосточный гектар" чиновницу

Министр имущественных отношений Сахалина Елена Гах задержана и помещена под домашний арест. Она подозревается в махинациях с бюджетными средствами на 1 миллиард рублей. Как сообщает Рен ТВ , 2 марта было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, в рамках которого дома и на работе у министра провели обыски и изъяли финансовые документы.

По предварительным данным дело связано со средствами, предназначенными для строительства аграрного комплекса в совхозе в Сахалинской области. Деньги оказались на счетах сторонней фирмы.

Министр была задержана на следующий день после празднования дня рождения.