В Киеве начался марш недовольных проституток

В центре Киева начался марш работниц секс-индустрии, которые протестуют против штрафов за занятия проституцией. Как отмечает издание korrespondent.net, участницы планируют скрывать свои лица под масками.

На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что данная акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников.

Колонна собирается перед зданием парламента. От площади Конституции женщины хотят пройти от Верховной Рады до Кабинета министров и затем к Администрации президента Украины. Кстати, каждая участница уже получила специальные удостоверения секс-работников - с тризубцем на обложке.

Организаторы акции – «Всеукраинская Лига Легалайф» и «Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья» - утверждают, что ликвидация штрафов – это только первый шаг на пути к легализации проституции. Ведь первая древнейшая – это такая же работа, как и все остальные. К тому же этот вид бизнеса легализован в большинстве европейских стран. Так, что Украине в этом вопросе стоит подтянуться.

На акцию пригласили дипломатов ЕС и представителе международных организаций. Но никто из них не подтвердил своего участия.

Напомним, всемирный День защиты секс-работников от жестокости и насилия отмечается каждый год 17 декабря.