Раскрыт новый способ кражи данных с карт

Специалист по информационной безопасности Брайан Кребс рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт покупателей в одном из американских супермаркетов. Об этом сообщает TechCrunch.

Злоумышленники использовали для краж устройства-скиммеры, представляющие собой накладки на обычные платежные терминалы Igenico. К переделанным аппаратам присоединили клавиатуру. В итоге устройство стало напоминать стандартную панель банковского терминала. Приспособление нельзя было отличить от POS-терминалов для безналичной оплаты, при этом оно могло воровать данные NFC-чипов и запоминать комбинации, которые вводились на клавиатуре.

По словам Кребса, для производства таких накладок использовались компоненты смартфонов Samsung.

Вся полученная скиммерами информация появлялась прямо на телефоне преступников. Предположительно, они продавали данные карт в интернете.

Мошенническую технологию удалось выявить только после поломки терминала. Специалисты, пришедшие, чтобы починить устройство, увидели подозрительную «начинку». Расследованием инцидента занялась полиция.

Отличить оригинальный платежный терминал от фальшивого можно по нескольким признакам: накладка всегда больше самого терминала, она часто закрывает светодиод, который загорается во время оплаты, а клавиши на фальшивом терминале светятся тусклее. Кроме того, накладка блокирует электронный стилус, с помощью которого можно поставить подпись на сенсорном экране.