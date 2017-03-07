На курорте во французских Альпах сошла лавина

На склоне во французских Альпах сошла мощная лавина. Об этом сообщает The Local.

ЧП произошло на горнолыжном курорте Тинь. По данным издания, лавина сошла на популярном склоне среднего уровня. Она накрыла нескольких лыжников. Точное число попавших под лавину пока неизвестно. По словам очевидцев, под снегом погребены много людей.

На месте происшествия началась спасательная операция. Курорт закрыли.

Риск схода лавины в этот день был определен как 4 из 5 по шкале спасательных служб. Однако одна из лыжных трасс была открыта для катания.

В феврале на этом же курорте под лавиной погибли трое лыжников и гид, катавшиеся вне официальных трасс.