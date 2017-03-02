Кличко подрался с депутатами Рады

По другой версии, конфликт разгорелся после того, как Юрий Левченко потребовал «вынести ногами вперед» мэра Кличко.

Драки между депутатами Верховной рады происходят регулярно. 9 февраля представители фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко Иван Мельничук устроили потасовку в сессионном зале Рады. Во время драки Лещенко порвали пиджак, а Мельничук получил удар в лицо.