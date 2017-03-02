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Кличко подрался с депутатами Рады
Депутаты Верховной рады подрались во время заседания в здании Киевсовета. В потасовке принимали участие парламентарий Алексей Харченко из «Блока Петра Порошенко» и представители фракции «Всеукраинское объединение «Свобода». Об этом сообщает газета «Українські новини». По одной из версий, причиной стычки стало предложение Харченко отправить стенограмму заседания в Генеральную прокуратуру в связи с поступающими в его адрес угрозами. По версии парламентария, ему угрожал внефракционный депутат Юрий Левченко. В конфликт пришлось вмешаться мэру украинской столицы Виталию Кличко. Политику удалось разнять дерущихся. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил перерыв на 10 минут, после чего трансляция заседания оборвалась.
По другой версии, конфликт разгорелся после того, как Юрий Левченко потребовал «вынести ногами вперед» мэра Кличко.
Драки между депутатами Верховной рады происходят регулярно. 9 февраля представители фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко и Иван Мельничук устроили потасовку в сессионном зале Рады. Во время драки Лещенко порвали пиджак, а Мельничук получил удар в лицо.
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