"Отсчет пошел". Захарченко назвал срок ликвидации Украины

По мнению Захарченко, «отсчет уже пошел», а «каждый день - это гвоздь, который вбивается в крышку гроба» Украины. «Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать», - так глава ДНР ответил на вопрос о последствиях перевода под внешнее управление украинских предприятий в Донбассе.

Захарченко заверил, что ополченцы готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения, но не хотят идти в бой первыми. По его словам, «для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях из-за блокады Донбасса. В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объяснили борьбой с контрабандой.