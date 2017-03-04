Гройсман оценил ущерб от блокады Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подсчитал убытки от торговой блокады Донбасса, которую националисты начали в начале этого года. Об этом в среду, 3 марта, глава правительства заявил в эфире телеканала «Интер», передает УНН.

«В горно-металлургическом комплексе работают 300 тысяч человек. Речь идет о том, что, по предварительным расчетам, 75 тысяч могут потерять работу. Мы потеряем 3,5 миллиарда долларов — это валютные поступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки», — заявил Гройсман.

При этом он отметил, что блокада Донбасса происходит в интересах России. «То, что сегодня я говорю о диалоге, свидетельство того, что я абсолютно демократичный и открытый. Может наступить тот момент, когда нам нужно будет действовать более решительно. Здесь нет никаких сомнений. Но я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Эта блокада против Украины», — добавил премьер-министр.

3 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил запретить ввоз антрацитового угля из России. Днем ранее украинский вице-премьер Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за угольной блокады Донбасса.

Украинские националисты при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

В ответ на шаги, направленные на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а также на фактическое бездействие Киева, власти Донецкой и Луганской народных республик решили национализировать украинские предприятия, а также пообещали устроить блокаду Украине.